Чёрный рыцарь Завиша, «польский Баярд»

Когда заходит речь о знаменитых рыцарях, память о которых сохранилась не только в исторических хрониках, но также и в народных преданиях, обычно вспоминают западноевропейских героев, например, Баярда, Сида или Ричарда Львиное Сердце.
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