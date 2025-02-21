Это крупнейшая хакерская атака за всю историю криптовалютного рыка. Хакеры из Северной Кореи украли у Bybit почти 1,5 млрд долларов

Криптобиржа Bybit сегодня оказалась на первых полосах новостных изданий. Хакеры, предположительно, относящиеся к северокорейской группировке LAZARUS, украли с кошельков биржи без малого 1,5 млрд долларов.
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