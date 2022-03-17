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Никола Йокич добрался до отметки в 10 тысяч набранных очков

Центровой «Наггетс» Никола Йокич добрался до отметки в 10 тысяч набранных очков за карьеру в НБА. Во встрече с «Уизардс» (127:109) Йокич записал на свой счет 29 очков и довел карьерный показатель до отметки 10 001.

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