Московский планетарий назвал дату начала астрономической осени

Московский планетарий сообщил, что астрономическая осень в Северном полушарии наступит 23 сентября 2026 года, когда Солнце перейдёт из Северного в Южное полушарие.
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