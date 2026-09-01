В Сеуте остаются около 10 тысяч мигрантов из Марокко

В испанской Сеуте после массового наплыва мигрантов из Марокко остаются около 10 тысяч беженцев, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на полицейскую конфедерацию Испании.
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