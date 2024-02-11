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Овечкин стал третьим в НХЛ по длительности голевой серии для игроков 38+ лет

Овечкин стал третьим в НХЛ по длительности голевой серии для игроков 38+ лет

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал третьим хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по длительности голевой серии среди игроков в возрасте 38 и более лет.

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