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Царьград

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Пленный боец ВСУ назвал слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого бойца ложью

Пленный боец ВСУ назвал слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого бойца ложью

Мужчина более 30 лет проработал на железной дороге.Солдат ВСУ, взятый в плен, заявил, что слова Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого военного, является ложью.

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