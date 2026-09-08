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Глушенков о словах Гурцкая про рыбалку вместо продления с «Зенитом»: «Да не был я ни на какой рыбалке! Не понимаю, с чего они это берут». Ларин добавил: «Он удочку никогда в руках не держал»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на заявление ведущего шоу «Это футбол, брат!» Тимура Гурцкая по поводу его ситуации с продлением контракта.

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