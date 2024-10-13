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Роберто Мартинес о 3:1 с Польшей: «Португалия контролировала ход матча. Доволен, как Вейга и Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире» 

«Мы очень много работали в последние несколько дней, готовя различные решения для этой игры. Мы показали это на поле.

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