Виталий Захарченко: Зеленский мечтает начать переговоры с Россией?

Главным событием прошедшего дня стали заявления Зеленского западным журналистам о том, что якобы переговоры Украины и России могут начаться даже если на тот момент Россия не выведет свои войска со всей украинской территории.
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