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Царьград

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Трамп: США единственные, кто может противостоять России без Европы

Трамп: США единственные, кто может противостоять России без Европы

Европа не может противостоять России в одиночку, считает польский редактор. По его мнению, только США обладают достаточными возможностями, но Трамп не намерен участвовать.

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