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На Украине отменили "перемогу" в Пскове: Посмотрели фото и приуныли

На Украине отменили "перемогу" в Пскове: Посмотрели фото и приуныли

Украинские и западные журналисты вторые сутки не могут отвести взгляд от спутниковых снимков аэропорта Пскова.

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Комментарии
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игорь леонтьев
многие готовы , чем так жить так лучше сдохнуть.
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3 час.
Андрей Соловьев
Многие - это лоботрясы и алкаши ?
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2 час.
игорь леонтьев
так именно они и идут гибнуть на сво за гроши ,которых на гражданке не заработаешь честным трудом.
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2 час.

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