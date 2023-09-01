На Украине отменили "перемогу" в Пскове: Посмотрели фото и приуныли

Темы дняПолитикаПодписатьсяНа Украине отменили "перемогу" в Пскове: Посмотрели фото и приуныли Украинские и западные журналисты вторые сутки не могут отвести взгляд от спутниковых снимков аэропорта Пскова.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииигорь леонтьевмногие готовы , чем так жить так лучше сдохнуть.Ответить3 час.Андрей СоловьевМногие - это лоботрясы и алкаши ?Ответить2 час.игорь леонтьевтак именно они и идут гибнуть на сво за гроши ,которых на гражданке не заработаешь честным трудом.Ответить2 час.
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