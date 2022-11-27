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Похожий на Range Rover Evoque кроссовер Chery получит огромный экран. Появились новые детали и фото салона

Похожий на Range Rover Evoque кроссовер Chery получит огромный экран. Появились новые детали и фото салона

На сайте «Китайские автомобили» опубликовали качественное фото нового кроссовера Chery с модельным номером T1EJ, который данное автомобильное издание называет «похожим на Range Rover Evoque», при этом сбоку он также напоминает Range Rover Sport.

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