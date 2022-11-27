Похожий на Range Rover Evoque кроссовер Chery получит огромный экран. Появились новые детали и фото салона

На сайте «Китайские автомобили» опубликовали качественное фото нового кроссовера Chery с модельным номером T1EJ, который данное автомобильное издание называет «похожим на Range Rover Evoque», при этом сбоку он также напоминает Range Rover Sport.
На сайте «Китайские автомобили» опубликовали качественное фото нового кроссовера Chery с модельным номером T1EJ, который данное автомобильное издание называет «похожим на Range Rover Evoque», при этом сбоку он также напоминает Range Rover Sport.
Свежие комментарии