В Китае запущен первый трамвай на водороде. Это проект Shudao New Rail Group

В Китае запущен первый водородный трамвай с запасом хода 200 кмВ Китае началось использование первого трамвая на водородной тяге, разработанного компанией Shudao New Rail Group — водород заменяет традиционные электрические или дизельные системы.
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