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В горы Кабардино-Балкарии за красотой, тишиной и бронзовым загаром

В горы Кабардино-Балкарии за красотой, тишиной и бронзовым загаром

Добираться до самых красивых мест Кабардино-Балкарии удобнее всего из её столицы – города Нальчика. Большинство природных достопримечательностей находятся в радиусе 100 километров, и почти до всех можно добраться на общественном транспорте.

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