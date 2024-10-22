В горы Кабардино-Балкарии за красотой, тишиной и бронзовым загаром

Добираться до самых красивых мест Кабардино-Балкарии удобнее всего из её столицы – города Нальчика. Большинство природных достопримечательностей находятся в радиусе 100 километров, и почти до всех можно добраться на общественном транспорте.
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