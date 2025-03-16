Экс-полковник полиции Перу призывал конгресс осудить главу МВД

Требование осудить министра внутренних дел Перу Хуана Сантиваньеса выдвинул бывший бывший глава отдела по особо важным преступлениям Diviac полковник полиции Харви Колчадо во время его участия в контрольной комиссии конгресса.
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