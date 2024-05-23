В Лабытнанги благоустроят сквер Семейный на улице Первомайской в районе дома № 28. Здесь планируют поменять покрытие тротуаров, обновить плитку, уложить искусственную траву и привезти на детскую площадку песок.
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