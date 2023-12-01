Не делайте так: 5 самых отвратительных способов декора рабочего стола

Наверное, каждому человеку приятнее работать на опрятном и грамотно оборудованном рабочем столе. Однако, не все могут навести идеальный порядок на нем, загружая всю площадь стола не совсем нужными канцелярскими принадлежностями, располагая на нем постеры, многочисленные цветы или вазы с цветами.
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