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Красотка

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Не делайте так: 5 самых отвратительных способов декора рабочего стола

Наверное, каждому человеку приятнее работать на опрятном и грамотно оборудованном рабочем столе. Однако, не все могут навести идеальный порядок на нем, загружая всю площадь стола не совсем нужными канцелярскими принадлежностями, располагая на нем постеры, многочисленные цветы или вазы с цветами.

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