Олениха прибежала в гости к жителям калужского Сосенского

В Калужской области олениха прибежала в гости к жителям Сосенского. Животное забежало на территорию частного домовладения по улице Первомайской и металось по участку В Калужской области олениха прибежала в гости к жителям Сосенского.
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