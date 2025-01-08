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Калужские новости

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Олениха прибежала в гости к жителям калужского Сосенского

Олениха прибежала в гости к жителям калужского Сосенского

В Калужской области олениха прибежала в гости к жителям Сосенского. Животное забежало на территорию частного домовладения по улице Первомайской и металось по участку В Калужской области олениха прибежала в гости к жителям Сосенского.

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