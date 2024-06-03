Посол Мирошник заявил, что Швейцария потеряла нейтральный статус

Власти Швейцарии присоединились к санкциям против России и согласились провести в стране саммит по формуле мира украинского лидера Владимира Зеленского, тем самым они отказались от своего принципа нейтралитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии