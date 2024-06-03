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Посол Мирошник заявил, что Швейцария потеряла нейтральный статус

Посол Мирошник заявил, что Швейцария потеряла нейтральный статус

Власти Швейцарии присоединились к санкциям против России и согласились провести в стране саммит по формуле мира украинского лидера Владимира Зеленского, тем самым они отказались от своего принципа нейтралитета.

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