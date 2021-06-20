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Sohu: «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских Ту-160 перед встречей Путина и Байдена

Sohu: «сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских Ту-160 перед встречей Путина и Байдена

«Сразу несколько европейских стран начали паниковать» из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 перед встречей главы РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Швейцарии.

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