Страна и люди
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Страна и люди

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“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

“Воспользуюсь всеми связями и в области вас не возьмут даже санитаром”: в больнице Первоуральска уволились около 100 сотрудников

Avia.pro - СМИ Трудно представить, но в городской больнице Первоуральска вместо работы и помощи пациентам развернулся самый настоящий спектакль, и, судя по всему, главным режиссёром здесь стал не кто иной, как заместитель главного врача по лечебной части Юрий Антониади.

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