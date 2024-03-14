Алтайские депутаты попросят правительство ограничить скорость "электросамокатчиков"

А еще они хотят обязать любителей "железных коней" обязательно надевать шлем Депутаты Алтайского Заксобрания попросят федеральное правительство ввести ограничения для владельцев электросамокатов и велосипедов.
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