⚡️В Крыму разгромлена созданная под контролем Запада глубоко законспирированная сеть агентов украинских спецслужб, — ФСБ Уточняется, что целями планируемых атак были Глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
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