Захарова обратилась к Макрону с ответным предложением

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит прекратить поставки оружия Киеву. Так в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу французского лидера прекращении огня на Украине на время Олимпиады.
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