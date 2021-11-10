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Алексей Учитель не хотел отпускать Юлию Пересильд в космос

Алексей Учитель не хотел отпускать Юлию Пересильд в космос

Бывший возлюбленный Юлии Пересильд, режиссер Алексей Учитель не хотел отпускать актрису в космос. Фото: «Интересно знать» В октябре актриса Юлия Пересильд побывала на Международной космической станции (МКС), где прошли съемки для фильма «Вызов».

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