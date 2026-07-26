Шоу-бизнес: Помогла мужу прославиться, терпела его зависимость и слухи о романах: Как выглядит жена Александра Розенбаума, с которой он уже 50 лет

Бард, певец, врач в четвёртом поколении, народный артист России – это всё о нём. Его «Вальс-бостон», «Утиную охоту», «Налетела грусть» знают и любят даже те, кто не считает себя поклонником авторской песни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии