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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Помогла мужу прославиться, терпела его зависимость и слухи о романах: Как выглядит жена Александра Розенбаума, с которой он уже 50 лет

Шоу-бизнес: Помогла мужу прославиться, терпела его зависимость и слухи о романах: Как выглядит жена Александра Розенбаума, с которой он уже 50 лет

Бард, певец, врач в четвёртом поколении, народный артист России – это всё о нём. Его «Вальс-бостон», «Утиную охоту», «Налетела грусть» знают и любят даже те, кто не считает себя поклонником авторской песни.

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