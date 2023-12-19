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За что судят Игоря Стрелкова

За что судят Игоря Стрелкова

14 декабря Мосгорсуд в закрытом режиме начал рассматривать по существу дело бывшего министра обороны ДНР, полковника ФСБ в запасе Игоря Стрелкова (Гиркина), которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

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