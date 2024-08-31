Liberation: до задержания Дуров контактировал со спецслужбами Франции

Основатель Telegram Павел Дуров до задержания контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), передает газета Libération, утверждая, что об этом предприниматель рассказал на допросе.
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