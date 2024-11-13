Депутат бундестага рискует потерять пост из-за звания в Гнесинке

Немецкий виолончелист, депутат Бундестага Германии Маттиас Моосдорф от партии Альтернатива для Германии (АдГ) оказался в центре скандала из-за принятия должности почётного профессора в Академии музыки имени Гнесиных.
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