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РБК СТИЛЬ

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Повод выйти из дома: гастроужин «Из Москвы в Петербург» в Percorso

Повод выйти из дома: гастроужин «Из Москвы в Петербург» в Percorso

Что будет 6 августа в 19:00 в ресторане Percorso в Four Seasons Lion Palace St. Petersburg пройдет гастроужин, который продолжает кулинарный диалог между командами московского Balzi Rossi и петербургского Percorso.

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