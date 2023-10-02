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Гражданочка

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«Я думала, у меня идеальная свекровь, а она оправдывает чужую подлость!» – возмущается Клавдия

«Я думала, у меня идеальная свекровь, а она оправдывает чужую подлость!» – возмущается Клавдия

«Я думала, у меня идеальная свекровь, а она оправдывает чужую подлость!» – возмущается Клавдия— …У меня такое разочарование в моей свекрови после нашего субботнего разговора, я просто передать не могу! – рассказывает двадцатидевятилетняя Клавдия.

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