«Я думала, у меня идеальная свекровь, а она оправдывает чужую подлость!» – возмущается Клавдия— …У меня такое разочарование в моей свекрови после нашего субботнего разговора, я просто передать не могу! – рассказывает двадцатидевятилетняя Клавдия.