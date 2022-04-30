Специалисты Курчатовского института разработали проект робота для добычи воды на Луне

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.
Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.
Свежие комментарии