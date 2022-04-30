Газета.ру

7 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Так уже запрещен ей въезд в Россию на 50 лет. Министр культуры не запретила заодно концерт Курта Кобейна?Министр культуры ...
  • Елена Мамонова
    Почему разрешают выступления этих провокаторов,пора нашим властям запретить им въезд в нашу странуМинистр культуры ...
  • Tania Еременко
    Меня удивляет - да кто они такие, что могут разрешать и запрещать? Надо их хотелки в этом направлениие укоротить !Минфин США разреш...

Специалисты Курчатовского института разработали проект робота для добычи воды на Луне

Специалисты Курчатовского института разработали проект робота для добычи воды на Луне

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх