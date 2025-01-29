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Политика как она есть

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Депутат Рязанской облдумы уйдет с должности из-за скандала с сыном-бойцом СВО

Депутат Рязанской облдумы уйдет с должности из-за скандала с сыном-бойцом СВО

Должность заместителя главы комитета по экологии и природопользованию покинет депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова — причиной стал скандал с ее сыном, который ушел на специальную военную операцию (СВО).

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