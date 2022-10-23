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Военные связисты ЦВО продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции

Военные связисты ЦВО продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции

Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием Центрального военного округа, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

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