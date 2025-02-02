Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Милонов считает, что у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах РФ

У музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и российского юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах, сообщает NEWS.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Значит , в высших кругах власти есть их единомышленники. И что это за власть ?
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Светлана Петрова
Чему удивляться, если у власти большинство евреи, одной ногой в ЕС
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Ирина Черных
Проснись и пой)
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