Милонов считает, что у Макаревича и Галкина могли остаться связи в высших кругах РФ

У музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и российского юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах, сообщает NEWS.