Началось долгожданное освобождение Курской области

За минувшие сутки произошли существенные изменения на фронте в Курской области. Ранее казалось, что ВС РФ перешли здесь в оборону, а боевые действия приняли характер позиционных, но вчера ряд источников с российской стороны сообщил об успешном контрнаступлении, в ходе которого были освобождены несколько населенных пунктов.