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«РБ Лейпциг» отказался от трансфера 2-го бомбардира «Хоффенхайма» Аслани за 25 млн евро из-за «медицинских опасений»

«Хоффенхайм» сообщил, что Фисник Аслани не перейдет в «РБ Лейпциг».  Ранее появилась информация  о том, что клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

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