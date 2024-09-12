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Закон, порядок, государство

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В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 240 кг красной икры

В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 240 кг красной икры

«Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Мильковский» Камчатского края во время патрулирования остановили иномарку для проверки документов водителя.

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