В Архангельске рассматривали три варианта строительства нового моста через реку Кузнечиху

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов озвучил три варианта строительства нового моста в Соломбалу и Северный округ, который бы стал дублером существующего Кузнечевского моста, и нюансы, которые власти учитывали при выборе места дислокации нового инфраструктурного объекта.