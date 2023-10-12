В Архангельске рассматривали три варианта строительства нового моста через реку Кузнечиху

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов озвучил три варианта строительства нового моста в Соломбалу и Северный округ, который бы стал дублером существующего Кузнечевского моста, и нюансы, которые власти учитывали при выборе места дислокации нового инфраструктурного объекта.
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