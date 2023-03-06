Насколько сложно незрячим пассажирам в Молдове пользоваться обычным транспортом

Слепым и слабовидящим пассажирам крайне сложно, а в ряде случаев и невозможно пользоваться обычным транспортом из-за неравного доступа к визуальной или письменной информации и отсутствия подготовки или доступной инфраструктуры для этих людей.
Слепым и слабовидящим пассажирам крайне сложно, а в ряде случаев и невозможно пользоваться обычным транспортом из-за неравного доступа к визуальной или письменной информации и отсутствия подготовки или доступной инфраструктуры для этих людей.
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