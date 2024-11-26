В следующем году один знак Зодиака окажется в центре внимания звезд: кто станет любимчиком судьбы? Юлия ЧелкановаС приближением нового года астрологи уже начинают предсказывать, какие знаки Зодиака будут находиться под особым влиянием небесных светил.