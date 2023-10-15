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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о словах Вирер про допуск россиян: «Это голос разумного и доброго человека, но боюсь, что он потонет в антироссийской истерии»

Ранее четырехкратная чемпионка мира Доротея Вирер высказалась о допуске российских спортсменов: «Я считаю, что спорт должен объединять, а не разъединять еще больше».

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