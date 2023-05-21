Военное обозрение

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В офисе президента Украины опровергают заявление Зеленского о потере контроля над Бахмутом

В офисе президента Украины опровергают заявление Зеленского о потере контроля над Бахмутом

В офисе президента Украины опровергли заявление Зеленского о потере Бахмута. С соответствующим опровержением выступил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

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