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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»

Ранее стало известно, что Кай Хавертц выбыл до конца сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Также на длительный срок вылетел форвард Габриэл Жезус.

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