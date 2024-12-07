Мясо мамонтов составляло основу диеты первых обитателей Америки

Канадские и американские палеохимики открыли первые прямые свидетельства того, что представители культуры Кловис, к которой относились первые жители Северной Америки, питались в основном мясом мамонтов, а также при этом они иногда употребляли в пищу другую ледниковую мегафауну.
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