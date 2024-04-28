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ВС РФ уничтожили «Ланцетом» американский HIMARS на службе ВСУ

ВС РФ уничтожили «Ланцетом» американский HIMARS на службе ВСУ

28 апреля стало известно, что в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении военнослужащие «Западной» группировки войск ВС РФ уничтожили пусковую установку M142 HIMARS («Хаймарс») американского производства, совмещающую в себе РСЗО и ОТРК, которая находилась на службе ВСУ.

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