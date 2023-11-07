В Челябинске туман может сменить смог

В городе объявили НМУ на два дня.ЕДДС 112 сообщает со ссылкой на Челябинский ЦГМС, что на территории города 7 ноября и до 19 часов 8 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: — Слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью — инверсия.