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В Челябинске туман может сменить смог

В Челябинске туман может сменить смог

В городе объявили НМУ на два дня.ЕДДС 112 сообщает со ссылкой на Челябинский ЦГМС, что на территории города 7 ноября и до 19 часов 8 ноября ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: — Слабый ветер неблагоприятного направления, а ночью — инверсия.

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