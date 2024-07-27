Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь – сами! ЕС намекает Венгрии и Словакии, что нефти из РФ им не видать.

Теперь – сами! ЕС намекает Венгрии и Словакии, что нефти из РФ им не видать.

Логотип Евросоюза © РИА Новости / Алексей Витвицкий По-хорошему ЕС должен был встать на защиту своих – Венгрии и Словакии, однако их, откровенно говоря, бросили на произвол судьбы, потому что слишком независимыми стали.

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