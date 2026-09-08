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Марат Әхмәтов Тукай районының Яңа бистәсендә яңартылган мәктәптә булды

Бүген Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Тукай районының Яңа бистәсендә урта гомуми белем бирү мәктәбендә булды.

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